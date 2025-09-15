Дания отказалась от Patriot, которые ей США предлагали за безумные $8,5 млрд

Дания приняла решение, какой зенитно-ракетный комплекс будет использовать ее войско и это не американские Patriot. Госдеп США согласовал продажу Дании двух батарей по три пусковых установок в каждой включая ряд сопутствующего оборудования за бешеную сумму в 8,5 млрд долларов, а впоследствии снизил эту цену в более чем два раза, однако все равно соглашение не было подписано.

Как передает Report, об этом сообщает Defense Express.

Издание отмечает, что Дания на весь свой проект по закупке ПВО запланировала потратить чуть менее 8 млрд долларов. В конце августа DSCA обнародовало сообщение, что Госдеп США согласовал продажу Дании двух батарей Patriot за 8,5 млрд долларов.

Примечательно, что, как правило, ценник в сообщениях DSCA устанавливает предельно возможную стоимость систем и услуг и на практике может быть ниже.

В конце концов, как пишет издание, Дания решила выбрать европейский SAMP/T NG. Причем, датчане хотят заказать как минимум четыре таких ЗРК. Всего на усиление собственной ПВО эта страна планирует потратить аж 7,77 млрд евро, включая закупку ЗРК малой и средней дальности. Отмечается, что общее количество комплексов в Дании должно достичь 32 единицы.