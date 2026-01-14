Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Дания направляет в Гренландию передовые военные подразделения

    • 14 января, 2026
    • 21:44
    Дания направляет в Гренландию передовые военные подразделения

    Дания начала переброску военнослужащих в Гренландию, за которой ожидается отправка подкрепления союзниками по НАТО.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на местные СМИ.

    "Передовое подразделение вооруженных сил Дании (fortrop) уже прибыло в Гренландию, чтобы подготовить почву для возможного развертывания более крупных подразделений", - информирует портал со ссылкой на телерадиокомпанию DR.

    Власти Гренландии и Дании объявили о расширении военного присутствия на острове, а также продолжении проведения учений с союзниками на протяжении всего 2026 года.

    "Жителям Гренландии стоит быть готовыми увидеть больше военных самолетов, войск и кораблей, в том числе союзников по НАТО", - цитирует портал заявление, опубликованное на сайте гренландского правительства.

    Швеция сегодня также подтвердила отправку части военного персонала на остров. "Именно по просьбе Дании Швеция отправляет персонал из Вооруженных сил", - написал шведский премьер-министр Ульф Кристерссон в соцсетях, добавив, что они являются "частью группы сил из нескольких союзных стран".

    Данные действия Копенгагена происходят на фоне нарастания напряженности с Вашингтоном перед решающей встречей между гренландскими, датскими и американскими лидерами в США для обсуждения вопроса владения островом.

    Ранее в январе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

