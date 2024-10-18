Дания направит 350 млн долларов на военную помощь Украине

Правительство Дании выделило очередной пакет помощи Украине на приобретение вооружения и военного оснащения, включающий также передачу военной техники со складов вооруженных сил королевства на общую сумму 2,4 млрд крон (350 млн долларов).

Правительство Дании выделило очередной пакет помощи Украине на приобретение вооружения и военного оснащения, включающий также передачу военной техники со складов вооруженных сил королевства на общую сумму 2,4 млрд крон (350 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании.

Это уже двадцать первый пакет датской помощи Украине. "21-й пакет пожертвований сформирован так, чтобы обеспечить максимально возможную военную помощь для удовлетворения острых потребностей украинцев <...>. Одновременно с этим правительство работает над тем, чтобы в ближайшее время принять решение о новых закупках непосредственно у украинского ВПК, в том числе в сфере беспилотников", - приводятся в публикации слова министра обороны Троэлса Лунда Поульсена.

Поясняется, что по оперативным соображениям и соображениям безопасности содержание 21-го пакета подробно не раскрывается.

Финансирование осуществляется за счет госфонда, в который направлено 64,8 млрд крон (9,6 млрд долларов) на период 2023-2028 годов.