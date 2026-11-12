Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы экологии и климата на полях COP31

    Экология
    • 12 ноября, 2026
    • 19:59
    Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы экологии и климата на полях COP31

    Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов обсудил с председателем Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана Баходуром Шерализода вопросы охраны окружающей среды, восстановления лесов и меры в области климата.

    Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, встреча состоялась на полях COP31 в Анталье.

    Таджикистанскую сторону также проинформировали о создании новых национальных парков в Азербайджане и приоритетных мерах, которые планируется реализовать в этом направлении.

    Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы экологии и климата на полях COP31
    Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы экологии и климата на полях COP31
    COP31 Рашад Исмаилов Охрана окружающей среды Азербайджано-таджикские отношения
    Фото
    Azərbaycan və Tacikistan COP31 çərçivəsində ətraf mühitin mühafizəsini müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan and Tajikistan discuss environmental cooperation at COP31
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    20:53
    Кавелашвили отметил значимость Азербайджана как регионального партнера Грузии
    В регионе
    20:49
    Фото
    В Турции при крушении вертолета погибли четыре человека - Обновлено
    В регионе
    20:44
    Фото
    Видео
    В Дублине состоялась встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - Обновлено
    Внешняя политика
    20:41
    Ушаков: РФ готова немедленно начать разминирование в Константиновке
    В регионе
    20:35
    Фото
    GECO и Jan De Nul подписали меморандум по проекту подводного кабеля в Черном море
    Энергетика
    20:25
    Проведение Саммита ЕПС в 2028 году в Азербайджане свидетельствует о доверии к стране
    Другие страны
    20:24
    Вюгар Сулейманов: Около 60% минных инцидентов произошли за пределами линии соприкосновения
    Внутренняя политика
    20:20
    Азербайджан играет важную роль в разрешении энергетического кризиса в Европе
    Внешняя политика
    20:04
    Фото
    В Баку состоялась презентация документального фильма "Шаги в тишине"
    Kультурная политика
    Лента новостей