Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы экологии и климата на полях COP31

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов обсудил с председателем Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана Баходуром Шерализода вопросы охраны окружающей среды, восстановления лесов и меры в области климата.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, встреча состоялась на полях COP31 в Анталье.

Таджикистанскую сторону также проинформировали о создании новых национальных парков в Азербайджане и приоритетных мерах, которые планируется реализовать в этом направлении.