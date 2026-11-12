Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы экологии и климата на полях COP31
Экология
- 12 ноября, 2026
- 19:59
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Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов обсудил с председателем Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана Баходуром Шерализода вопросы охраны окружающей среды, восстановления лесов и меры в области климата.
Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, встреча состоялась на полях COP31 в Анталье.
Таджикистанскую сторону также проинформировали о создании новых национальных парков в Азербайджане и приоритетных мерах, которые планируется реализовать в этом направлении.
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