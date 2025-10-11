Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Дания направит $330 млн на создание систем для борьбы с беспилотниками

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 17:05
    Дания направит $330 млн на создание систем для борьбы с беспилотниками

    Министерство обороны Дании приняло решение направить 2,1 млрд крон ($330 млн) на создание ресурсов для отслеживания и борьбы с дронами.

    Как передает Report, решение принято на основе предложения главнокомандующего ВС королевства, сообщается в пресс-релизе военного ведомства.

    Сообщается, что это решение является продолжением уже принятых мер по борьбе с дронами, которые находятся в процессе реализации. Ресурсы будут использоваться для защиты густонаселенных районов, критической инфраструктуры, а также военных подразделений и объектов.

    "Инциденты с дронами, случившиеся за последние недели, создали повышенную востребованность Вооруженным силам в возможностях борьбы с ними", - приводится в пресс-релизе слова министра обороны страны Троэльса Лунда Поульсена.

    По его мнению, технологическое развитие идет очень быстро, поэтому ВС Дании будут постоянно следить за развитием технологий в области борьбы с дронами.

    В конце сентября в воздушном пространстве Дании обнаружили несколько дронов. Их зафиксировали вблизи военных объектов, а также гражданских аэропортов.

