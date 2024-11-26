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Дания направит 1,4 млрд долларов в 2025 году на военную промышленность Украины

Дания направит 1,4 млрд долларов в 2025 году на военную промышленность Украины Дания намерена начать финансирование военных заводов Украины и планирует привлечь не менее 1,4 млрд долларов в 2025 году.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 14:47
Дания направит 1,4 млрд долларов в 2025 году на военную промышленность Украины

Дания намерена начать финансирование военных заводов Украины и планирует привлечь не менее 1,4 млрд долларов в 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что страны Евросоюза не могут обеспечить Украину достаточным количеством оружия, поэтому начинают финансировать контракты украинских властей с военными заводами страны. При этом Киев предварительно направляет союзникам информацию о компаниях и необходимых видах вооружений, а государства ЕС самостоятельно проверяют производителей, прежде чем соглашаться на сделки.

По оценкам европейских чиновников, этот подход позволит Украине приобретать оружие быстрее и в большем количестве, чем ждать, пока оно будет произведено в Европе.

"Это пример того, как можно обеспечить более быструю доставку [вооружений на фронт], а также укрепить собственное производство оружия в Украине", - заявил в интервью газете министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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