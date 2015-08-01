Daily Mail сообщила о гибели членов семьи Усамы бен Ладена в авиакатастрофе

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Члены семьи Усамы бен Ладена предположительно погибли при взрыве частного самолета на аэродроме Блэкбуш (Blackbushe) на границе двух английских графств Гемпшир и Суррей. Катастрофа произошла вечером в пятницу, 31 июля, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

В самолете находилось четыре человека, один из них — пилот, уточняет издание. При посадке летчик промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы. Машина, выехав за пределы авиационного поля, разрушила ограждение и врезалась в наливную заправочную станцию. При столкновении произошел взрыв и последующий пожар, полностью уничтожившие фюзеляж и салон.

На земле никто не пострадал. Правоохранительные органы исключают версию теракта.

Самолет был зарегистрирован в компании Salem Aviation. Эта фирма принадлежит семье Ладенов и названа в честь Салема, брата террориста номер один. Он был летчиком и разбился при пилотировании.

Бортовой номер машины принадлежал личному самолету Ладенов. Отец семейства Мохаммед бин Ладен зарегистрировал его еще в 1960 году. Этот номер остался за Ладенами и после катастрофы первого самолета семьи.

К тому же самолет прибыл из Милана, где у семьи Ладенов есть деловые интересы,пишет газета. На основании всех собранных фактов издание делает вывод, что на борту потерпевшего крушение самолета были трое членов семьи бен Ладена. Все они погибли.

На основании изложенных фактов издание делает вывод, что на борту самолета находились ближайшие родственники Усамы.

Догадку Daily Mail.пока никто официально не подтвердил. Источник издания, близкий к властям Саудовской Аравии, сообщил, что Эр-Рийяд по своим каналам проверяет информацию о гибели членов семьи террориста.