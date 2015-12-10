​Цукерберг выступил в поддержку мусульман

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг на своей официальной странице выразил свою поддержку мусульманам на фоне скандала из-за заявлений кандидата на пост президента США миллиардера Дональда Трампа, передает Report.

«Будучи евреями, мои родители учили меня, что мы должны противостоять нападениям на любое сообщество. Даже если атака сегодня направлена не против вас, со временем нападение на свободу нанесет вред всем», — написал он.

По словам Цукерберга, ненависть может открыть дорогу цинизму, однако до тех пор, пока люди видят друг в друге хорошее, остается возможность для того, чтобы построить лучший мир.