Цукерберг продал акции Meta почти на полмиллиарда долларов

Глава Meta Platforms Марк Цукерберг продал акции компании на сумму около 428 млн долларов в четвертом квартале 2023 года.
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Отмечается, что это его первые продажи акций за два года, и они произошли на фоне падения стоимости акций компании до самого низкого уровня за последние семь лет. Цукерберг продавал акции каждый торговый день с 1 ноября до конца года, продав почти 1,28 млн акций, согласно отчету регулятора рынка.
В среднем каждая продажа приносила 10,4 млн долларов, а самая большая была 28 декабря на сумму 17,1 млн долл.
"До этого Цукерберг не продавал акции Meta с ноября 2021 года. В прошлом году цена акций компании выросла на 194% с семилетнего минимума в конце 2022 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 2023 году акции Meta превзошли акции всех других крупных технологических гигантов, кроме Nvidia Corp., и сейчас они приближаются к своему рекордному максимуму сентября 2021 года.
В общем Цукерберг владеет около 13% акций Meta и имеет состояние около 125 млрд долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, что делает его седьмым самым богатым человеком в мире.