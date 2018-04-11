Цукерберг: Facebook вступила в "гонку вооружений" с Россией

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая в сенате США, заявил, что не может гарантировать, что компании из России не будут использовать информацию пользователей для того, чтобы вмешиваться в выборы по всему миру.

"Сенатор, нет, я не могу гарантировать это, поскольку у нас идет гонка вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, – это будет продолжающийся конфликт", — сказал Цукерберг.

Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг в течение почти пяти часов отвечал на вопросы законодателей на совместных слушаниях двух комитетов Сената Конгресса США - юридического, а также по торговле, науке и транспорту.

В числе ключевых тем встречи была защита личных данных пользователей, распространение в соцсети заведомо ложной информации, а также применение ее другими государствами в своих интересах.

За время слушаний предпринимателю не раз пришлось приносить извинения в связи с утверждениями о том, что Facebook воспользовались связанные с Россией структуры, чтобы повлиять на президентскую гонку 2016 года в США, а также из-за недавнего скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica. Она, как стало известно ранее, собрала данные более около 87 млн пользователей Facebook с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей, сообщает ТАСС.