Цукерберг: Facebook не будет удалять сообщения, отрицающие холокост

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Основатель социальной сети "Фейсбук" Марк Цукерберг заявил, что сообщения, отрицающие холокост, удаляться не будут.

Как сообщает Report, по словам основателя социальной сети, его самого, как еврея, подобные заявления оскорбляют.

"Я еврей, и есть категория людей, которые отрицают, что холокост имел место. Я нахожу это глубоко оскорбительным, но в конечном итоге не считаю, что наша платформа должна удалять это, поскольку, как я думаю, есть вещи, которые некоторые люди трактуют неправильно", — заявил он в интервью Recode.

По его мнению, не все пользователи, оставляющие такие сообщения, всегда делают это осознанно, поскольку могут обладать заведомо неверной информацией. Он добавил, что в "Фейсбуке" не должно быть людей, "которые решают, что является правдой, а что нет".

Кроме того, он заявил, что размещать контент на своей странице можно, "если вы не задумываете причинить урон кому-либо и не атакуете кого-то".