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    Cторонники Саакашвили требуют отставки Порошенко возле его дома - ВИДЕО

    © Foto: "Riafan.ru"

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собрались около резиденции президента Петра Порошенко под Киевом.

    Как передает Report, автоколонна прибыла к дому главы государства - у высокого забора выстроились около 150-200 человек, которые принялись скандировать лозунги.

    В частности, они требуют отставки Порошенко. Поблизости находятся сотрудники Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, которые следят за порядком.

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