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Cторонники экс-премьера Пакистана вышли на улицы

Cторонники экс-премьера Пакистана вышли на улицы Десятки тысяч сторонников бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и возглавляемой им партии "Техрик-и-Инсаф" вышли на улицы, чтобы выразить свою поддержку.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 00:58
Cторонники экс-премьера Пакистана вышли на улицы

Десятки тысяч сторонников бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и возглавляемой им партии "Техрик-и-Инсаф" вышли на улицы, чтобы выразить свою поддержку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Dawn.

Массовые акции прошли во всех крупных городах страны, в том числе в столице Исламабаде.

"Спасибо всем пакистанцам за их удивительное излияние поддержки и эмоций в знак протеста против поддерживаемой США смены режима, подстрекаемой местным Мир Джафаром, чтобы привести к власти группу сговорчивых мошенников, выпущенных под залог. Показывает, что пакистанцы дома и за рубежом решительно отвергли это", - написал Имран Хан в социальной сети Twitter.

"Никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками", - добавил Хан, опубликовав в Twitter видео с одной из акций, собравшей на площади тысячи людей, поющих национальный гимн Пакистана.

Отметим, что Мир Джафар - могольский генерал, который стал первым правителем Бенгалии, зависимым от Британской Ост-Индской компании. Его правление считается началом британского империализма в индийской истории и ключевым шагом в установлении господства Великобритании на Индийском субконтиненте.

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Версия на азербайджанском языке İmran Xanın on minlərlə tərəfdarı aksiya keçirir

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