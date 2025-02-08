ЦТАК: Ядерное оружие КНДР не является предметом сделки

Ядерное оружие, стоящее на вооружении армии КНДР, предназначено для сдерживания агрессивных действий враждебных сил и не является предметом сделки.

Ядерное оружие, стоящее на вооружении армии КНДР, предназначено для сдерживания агрессивных действий враждебных сил и не является предметом сделки.

Как передает Report , об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Ядерные вооруженные силы нашего государства предназначены для срыва любых агрессивных действий враждебных сил, нарушающих суверенитет страны и безопасность народа, угрожающих миру в регионе", - говорится в материале.

В нем также подчеркивается, что Пхеньяну "не нужно чье-то признание" относительно его ядерного оружия, которое "не является предметом сделки", предполагающей отказ от него в обмен "на гроши".

В комментарии не говорится о политике нового президента США Дональда Трампа, однако содержится критика НАТО и ЕС, которые, "игнорируя реалии, несут эксцентричный вздор, вызывающий смех".

Таким образом ЦТАК оценил призывы к "полному, проверяемому и необратимому" демонтажу ядерной программы КНДР.