ЦТАК: Ядерное оружие КНДР не является предметом сделки

Ядерное оружие, стоящее на вооружении армии КНДР, предназначено для сдерживания агрессивных действий враждебных сил и не является предметом сделки.
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"Ядерные вооруженные силы нашего государства предназначены для срыва любых агрессивных действий враждебных сил, нарушающих суверенитет страны и безопасность народа, угрожающих миру в регионе", - говорится в материале.
В нем также подчеркивается, что Пхеньяну "не нужно чье-то признание" относительно его ядерного оружия, которое "не является предметом сделки", предполагающей отказ от него в обмен "на гроши".
В комментарии не говорится о политике нового президента США Дональда Трампа, однако содержится критика НАТО и ЕС, которые, "игнорируя реалии, несут эксцентричный вздор, вызывающий смех".
Таким образом ЦТАК оценил призывы к "полному, проверяемому и необратимому" демонтажу ядерной программы КНДР.