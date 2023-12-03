ЦТАК: Война между КНДР и Республикой Корея стала вопросом времени

Столкновения и война на Корейском полуострове стали вопросом времени после того, как соглашение о снижении напряженности в военной сфере между КНДР и Республикой Корея перестало соблюдаться.

Столкновения и война на Корейском полуострове стали вопросом времени после того, как соглашение о снижении напряженности в военной сфере между КНДР и Республикой Корея перестало соблюдаться.

Как передает Report , об этом говорится в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Подчеркивается, что нынешнее руководство Южной Кореи из внутриполитических соображений проводит враждебную по отношению к КНДР политику и ждало предлога, чтобы отказаться от соглашения, которое служило механизмом по предотвращению случайных столкновений. Этим предлогом, по мнению комментатора, стал законный запуск разведывательного спутника КНДР 21 ноября.

"На границе КНДР и Южной Кореи сосредоточены большие силы, которые ведут "наиболее напряженное противостояние в мире". Теперь же буферные зоны полностью ликвидированы", - говорится в статье.

"Теперь физическое столкновение и война на Корейском полуострове стали вопросом времени, а не вероятности", - считает автор материала. Он подчеркнул, что в Пхеньяне южнокорейскую армию своим противником не считают: "Если военные и политические гангстеры "Республики Корея" осмелятся совершить неразумную военную провокацию, мы подавим эту провокацию немедленными и мощными мерами".

Сложившаяся ситуация показала, что руководство народной республики выбрало верный курс, укрепляя ядерные силы и проводя модернизацию армии, считает обозреватель.

"Провокаторы обязательно дорого поплатятся за полное аннулирование соглашения в военной сфере между Севером и Югом", - подчеркивает он.