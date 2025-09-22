Ким Чен Ын: Северная Корея разработала "секретное оружие"
- 22 сентября, 2025
- 05:38
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что народная республика в рамках наращивания оборонного потенциала "заполучила секретное оружие".
Как передает Report, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала", - сказал Ким Чен Ын.
Он напомнил о строительстве новых эсминцев, что стало "первым важным шагом в становлении морской державы", а также о "безостановочном укреплении стратегических сил" и улучшении характеристик серийного вооружения.
"Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала", - сказал Ким Чен Ын.