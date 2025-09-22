Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 05:38
    Ким Чен Ын: Северная Корея разработала секретное оружие

    Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что народная республика в рамках наращивания оборонного потенциала "заполучила секретное оружие".

    Как передает Report, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

    "Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала", - сказал Ким Чен Ын.

    Он напомнил о строительстве новых эсминцев, что стало "первым важным шагом в становлении морской державы", а также о "безостановочном укреплении стратегических сил" и улучшении характеристик серийного вооружения.

    "Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала", - сказал Ким Чен Ын.

    Ким Чен Ын Северная Корея секретное оружие
    KXDR lideri: Gizli silah hazırlamışıq

