ЦРУ рассекретило документы за 50 лет своей деятельности

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало около 12 млн страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, теперь эти документы доступны онлайн на официальном сайте ЦРУ.

"Доступ к этим историческим документам больше не ограничивается географией", — заявил глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт. Ранее эти документы были доступны только в Национальном архиве, расположенном в городе Колледж-Парк (штат Мэриленд).

Рассекреченные документы, в частности, включают доклады по вопросам политики и разведывательных операций. Кроме того, часть файлов в некоторой мере проливают свет на деятельность управления в период войн во Вьетнаме и Корее, а также холодной войны.

Они также включают в себя материалы, имеющие отношение к предполагаемой программе по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО) и программе ЦРУ "Звездные врата".