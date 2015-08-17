Cтраховые потери в результате взрыва в Тяньцзине составили более 1 млрд. долларов США

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Мощные взрывы, прогремевшие в портовой зоне китайского города, повлекут за собой многомиллионные иски к страховым компаниям, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По оценке швейцарского банка "Credit Suisse", совокупная сумма соответствующих выплат может составить 1-1,5 млрд. долларов США.

"Пока еще рано определять размеры страховых выплат. Однако случай, вероятно, окажется крупным с большим числом вовлеченных страховых компаний и первичными оценками застрахованных убытков в размере 1-1,5 млрд. долларов США", - считает эксперт банка Ариан ван Вин. Такая оценка базируется на анализе публикаций различных китайских СМИ.

В частности, взрывы и пожар уничтожили тысячи автомобилей, нанесли ущерб морским грузам, складам, прочему имуществу и инфраструктуре. В частности, уже известно, что иски по причиненному ущербу начали поступать от клиентов таких международных страховых компаний как Zurich ("Цюрих") и Allianz ("Альянс"). Ожидается, что ситуация затронет и многочисленных китайских участников страхового рынка.