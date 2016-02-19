Cпикер Рады Украины официально объявил о распаде коалиции

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман официально объявил о выходе фракции "Самопомощь" из парламентской коалиции, что означает ее фактический распад, сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

"Объявляю о прекращении участия депутатской фракции "Самопомощь" в коалиции "Европейская Украина" и отзыве подписей членов фракции под коалиционным соглашением... Жаль, но, думаю, будем продолжать политические консультации и найдем правильный выход", - заявил Гройсман.

О выходе из правящей коалиции в Верховной Раде фракция "Самопомощь" сообщила накануне, объяснив это нежеланием пребывать в союзе с политическими силами, которые стали участниками олигархического переворота в парламенте.

"Самопомощь", которая в Раде представлена 33 депутатами, стала третьей партией, покинувшей коалицию вслед за Радикальной партией Олега Ляшко и "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что выход "Самопомощи" из коалиции говорит о неумении ее лидеров брать на себя политическую ответственность.