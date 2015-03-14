Cпецслужбы США уничтожили в Сомали одного из главарей "Аш-Шабаб"

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Спецслужбы США уничтожили в Сомали одного из главарей исламистской группировки "Аш-Шабаб" Аднана Гараара, считающегося организатором крупного теракта, совершенного в 2013 году в столице Кении - Найроби. Тогда в результате нападения боевиков на торговый центр "Уэстгейт" погибли 67 человек.

Как сообщила в пятницу телекомпания CBC со ссылкой на источники в американской администрации, Гараар был ликвидирован вместе с несколькими подручными ударом ракеты Hellfire, запущенной с беспилотного летательного аппарата Predator. В конце января таким же образом спецназ США уничтожил в Сомали руководителя разведки "Аш- Шабаб" Юсефа Дика.

Официальный представитель Пентагона полковник Стив Уоррен рассказал, что нынешняя операция была проведена в четверг в 240 км в западу от сомалийской столицы Могадишо в районе города Динсур. Он подтвердил, что операция была направлена против "важной цели", но отказался раскрывать какие-либо дополнительные подробности. "В настоящее время мы оцениваем ее результаты и сообщим о них, когда сочтем нужным", - сказал Уоррен, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Исламистская группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль- Каидой", действует на территории Сомали и в последние годы совершила ряд терактов в соседних африканских странах. В 2010 году она осуществила взрывы в Уганде в спорт-барах во время трансляции чемпионата мира по футболу, а в 2013 году взяла ответственность за нападение боевиков на торговый центр в столице Кении.