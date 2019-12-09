Cоветник генсека ООН: Действия против рохинджа могут признать геноцидом

Специальный советник генсека ООН по предотвращению геноцида Адама Дьенг не исключает, что действия против мусульман-рохинджа могут быть признаны судом как геноцид, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Дьенг подчеркнул, что только суд должен определить, был ли там геноцид. При этом, советник заявил, что каким бы ни было правовое определение, "виновные в насилии должны быть привлечены к ответственности"."Я встречался с беженцами рохинджа. Я дважды посетил бангладешский Кокс-Базар. Я слышал их рассказы. Независимая группа экспертов заключила, что то, что произошло, равнозначно геноциду", - сказал Дьенг.