 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Cобака загрызла cына избранного президента Гамбии

    Хабибу Барроу умер по дороге в больницу в воскресенье в Манджаи

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Восьмилетний сын избранного президента Гамбии Адама Барроу умер после укусов собаки. Сообщается, что мальчик по имени Хабибу Барроу умер по дороге в больницу в воскресенье в Манджаи, неподалеку от гамбийских столице Банжул, передает Report со ссылкой на ВВС.

    А.Барроу не смог приехать на похороны сына, потому что ему посоветовали оставаться в Сенегале ради безопасности.

    Он выиграл выборы еще в прошлом году, но действующий пока президент Яхья Джамме не признал его победы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi