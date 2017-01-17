Cобака загрызла cына избранного президента Гамбии

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Восьмилетний сын избранного президента Гамбии Адама Барроу умер после укусов собаки. Сообщается, что мальчик по имени Хабибу Барроу умер по дороге в больницу в воскресенье в Манджаи, неподалеку от гамбийских столице Банжул, передает Report со ссылкой на ВВС.

А.Барроу не смог приехать на похороны сына, потому что ему посоветовали оставаться в Сенегале ради безопасности.

Он выиграл выборы еще в прошлом году, но действующий пока президент Яхья Джамме не признал его победы.