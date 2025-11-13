CNN: В США госпитализировали соратника Лютера Кинга

Один из главных соратников Мартина Лютера Кинга, борец за гражданские права в США Джесси Джексон госпитализирован из-за прогрессирующего надъядерного паралича.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский телеканал CNN.

84-летний активист борется с нейродегенеративным заболеванием уже порядка десяти лет, однако, как отмечает CNN, в последнее время его состояние резко ухудшилось.

Джексон занялся правозащитной и активистской деятельностью в начале 1960-х годов, когда он присоединился к организованному Мартином Лютером Кингом движению за гражданские права чернокожего населения в штате Алабама. Затем он стал одним из главных соратников Лютера Кинга и работал с ним вплоть до его гибели. В возглавлявшейся Лютером Кингом правозащитной Конференции христианских лидеров Юга Джексон отвечал за экономическую программу организации.

В 1980-е Джексон создал собственную правозащитную организацию. Джексон неоднократно выдвигал свою кандидатуру на пост президента страны на праймериз Демократической партии, занимая вторые и третьи места.