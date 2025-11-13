Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    CNN: В США госпитализировали соратника Лютера Кинга

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 10:42
    CNN: В США госпитализировали соратника Лютера Кинга

    Один из главных соратников Мартина Лютера Кинга, борец за гражданские права в США Джесси Джексон госпитализирован из-за прогрессирующего надъядерного паралича.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский телеканал CNN.

    84-летний активист борется с нейродегенеративным заболеванием уже порядка десяти лет, однако, как отмечает CNN, в последнее время его состояние резко ухудшилось.

    Джексон занялся правозащитной и активистской деятельностью в начале 1960-х годов, когда он присоединился к организованному Мартином Лютером Кингом движению за гражданские права чернокожего населения в штате Алабама. Затем он стал одним из главных соратников Лютера Кинга и работал с ним вплоть до его гибели. В возглавлявшейся Лютером Кингом правозащитной Конференции христианских лидеров Юга Джексон отвечал за экономическую программу организации.

    В 1980-е Джексон создал собственную правозащитную организацию. Джексон неоднократно выдвигал свою кандидатуру на пост президента страны на праймериз Демократической партии, занимая вторые и третьи места.

