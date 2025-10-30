CNN: Тайвань обеспокоен охлаждением отношений с США

Тайвань ищет способы преодолеть охлаждение отношений с Вашингтоном во второй президентский срок Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Американский лидер ранее заявлял, что Тайвань отобрал у США бизнес по производству микросхем, напоминает CNN. Телекомпания также отмечает, что пока Трамп работает над заключением торговой сделки с Китаем, его администрация приостановила поставку части военной помощи острову и попросила главу администрации Тайваня не делать транзитную остановку в США по пути в Центральную Америку.

Кроме того, осенью этого года высокопоставленные американские чиновники, сославшись на плотный график, не посетили мероприятие с участием главы внешнеполитического ведомства острова, которое проводилось в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Тайбэй рассматривает возможность улучшить отношения с Вашингтоном в том числе за счет замены своего представителя в США, сообщили источники CNN. Сейчас руководителем Тайбэйского экономического и культурного представительства в США (де-факто посольство) является Александр Юй. Администрация Тайваня хочет назначить на его место более "политически подкованного дипломата".

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки с Китаем по итогам встречи с Си Цзиньпином, которая пройдет 30 октября в южнокорейском Пусане. Президент США также выразил готовность снизить дополнительную пошлину в отношении китайских товаров, введенную Вашингтоном в связи с контрабандой фентанила (наркотического опиоидного анальгетика).

"С нетерпением жду встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Она состоится через несколько часов", - написал в ночь на четверг Трамп в соцсети Truth Social.