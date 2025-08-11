О нас

CNN: США в спешке готовят встречу Трампа и Путина

CNN: США в спешке готовят встречу Трампа и Путина Американские чиновники в спешном порядке работают над деталями саммита США и России на Аляске, который должен состояться в пятницу.
11 августа 2025 г. 23:00
CNN: США в спешке готовят встречу Трампа и Путина

Американские чиновники в спешном порядке работают над деталями саммита США и России на Аляске, который должен состояться в пятницу.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, за четыре дня до встречи представители администрации только направляются на Аляску, чтобы определить, где именно встретятся лидеры. Кроме того, чиновники все еще уточняют контуры предстоящей дискуссии.

Предстоящий саммит телеканал называет "крупнейшим на сегодняшний день испытанием" веры Трампа в личную дипломатию.

