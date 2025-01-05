CNN: Снежная буря угрожает порядка 62 млн жителей США

Формирующаяся в США снежная буря, сопровождающаяся обильными снегопадами и обледенением, может растянуться на расстояние порядка 2 тыс. км и затронуть около 62 млн человек.

Формирующаяся в США снежная буря, сопровождающаяся обильными снегопадами и обледенением, может растянуться на расстояние порядка 2 тыс. км и затронуть около 62 млн человек.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNN.

По его сведениям, с субботы по понедельник непогода может охватить территорию от центральной части до восточного побережья США.

В некоторых районах может выпасть более 30 см осадков, буря может сопровождаться порывистым ветром, а обледенение грозит привести к перебоям с подачей электроэнергии. Метеорологи прогнозируют, что наибольшее количество осадков ждет штаты Миссури, Иллинойс, Индиана, Огайо и Западная Вирджиния.

В штатах Мэриленд, Делавэр и Кентукки могут сложиться условия, способствующие обледенению, что грозит нарушением транспортного сообщения в отдельных районах. В штатах Луизиана, Арканзас и Миссисипи могут пройти сильные дожди с грозами, это создает угрозу подтопления части областей.