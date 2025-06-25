Белый дом не согласился с данными разведки об ударе США по ядерным объектам Ирана

Разведывательное сообщество Соединенных Штатов считает, что удары ВС США по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана.

Белый дом не согласился с данными ранней разведки о не полном уничтожении ядерных объектов Ирана США, опубликованных CNN .

Как передает Report , со ссылкой на заявление пресс-секретаря Керолайн Левитт, "оценка совершенно неверна и была засекречена".

"Утечка этой предполагаемой оценки — явная попытка унизить президента Трампа и дискредитировать храбрых летчиков-истребителей, которые провели идеально выполненную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана. Все знают, что происходит, когда вы сбрасываете четырнадцать 30 000-фунтовых бомб идеально на их цели: полное уничтожение",— сказала госпожа Левитт CNN.

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Разведывательное сообщество Соединенных Штатов считает, что удары ВС США по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Согласно предварительной оценке разведки, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы.

"Эта якобы оценка абсолютно неверна", - цитирует CNN пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана (в Фордо, Натанзе и Исфахане). Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. По информации властей США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было.

По заявлению американского президента Дональда Трампа, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Израильские власти подтвердили, что приняли предложение США, и сообщили о выполнении всех поставленных перед собой задач. В Иране заявили, что одержали победу над Израилем, вынудив его в одностороннем порядке прекратить агрессию.