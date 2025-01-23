CNN планирует уволить сотни сотрудников

Американская телекомпания CNN планирует уволить сотни сотрудников на фоне изменения стратегии развития с упором на международную цифровую аудиторию.

Американская телекомпания CNN планирует уволить сотни сотрудников на фоне изменения стратегии развития с упором на международную цифровую аудиторию.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеканал CNBC.

По их данным, увольнения вряд ли затронут наиболее узнаваемых ведущих CNN.

CNN, принадлежащая Warner Bros. Discovery, также намерена перенести производство некоторых программ из Вашингтона и Нью-Йорка в Атланту с целью сокращения расходов, сказали источники.

Штат CNN сейчас насчитывает около 3,5 тысяч человек.

Ранее в январе гендиректор CNN Марк Томсон сообщил сотрудникам, что организация получила от материнской компании дополнительные инвестиции в размере более $70 млн на развитие цифрового бизнеса. Часть этих средств пойдет на расширение штата в наиболее перспективных, с точки зрения руководства, сферах, включая анализ данных и разработку новых продуктов.