CNN: Около 53% американцев не одобряют действия Трампа на посту президента США

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Около 53% американцев не одобряют первые шаги Дональда Трампа, предпринятые им в качестве президента США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные результаты общенационального опроса, проведенного телеканалом CNN совместно с исследовательской службой ORC.

Согласно этим данным, деятельность Трампа на посту главы государства одобряют 44% респондентов. Как отмечает CNN, это самые низкие показатели поддержки президента США, недавно вступившего в должность, за всю историю проведения подобных исследований.

Как отмечается, большинство опрошенных не одобряют подписанные Трампом исполнительные указы, направленные на ужесточение иммиграционной политики. 53% респондентов выступают против запрета на въезд в США граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. При этом около 60% не поддерживают идею сооружения заградительного барьера на границе США с Мексикой.