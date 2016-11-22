CNN: Охрана Трампа и его семьи обходится бюджету Нью-Йорка более чем в 1 млн. долларов в день

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Охрана избранного президента США Дональда Трампа и его семьи обходится бюджету Нью-Йорка более чем в 1 млн. долларов в день, сообщает Report со ссылкой на CNN.

Отмечается, что супруга Трампа Меланья и их 10-летний сын Баррон будут продолжать жить в Trump Tower на Манхэттоне по крайней мере до окончания учебного года. Также сам Трамп планирует регулярно навещать свой дом.

В стоимость также входят охрана полицией взрослых детей Трампа и его внуков, которые также живут в Нью-Йорке.

По данным источников, защищать Трампа в Нью-Йорке обходится особенно дорого, так как он живет в самом густонаселенном районе самого большого города страны.