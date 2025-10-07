CNN: Минюст США втайне одобрил нанесение ударов по наркокартелям

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 03:23
    Министерство юстиции США составило юридическое заключение, которое оправдывает нанесение ударов по наркокартелям.

    Как передает Report, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

    По ее сведениям, заключение засекречено, в документе указывается, что президент США имеет право применять силу в отношении картелей, так как они "представляют непосредственную угрозу для американцев". Помимо обоснования для проведения операций, в заключении содержится расширенный список картелей, в том числе и не признанных американскими властями террористическими организациями.

    По мнению экспертов в области права, подобное заключение представляет собой значительное изменение, так как фактически разрешает президенту вести открытые боевые действия против определенных групп, определяя наркоторговцев в качестве комбатантов, и ликвидировать их без правовой проверки. Исторически связанные с наркоторговлей люди классифицировались как преступники с процессуальными правами.

    В Пентагоне эксперты в области права сомневаются в законности решения Минюста, вместе с тем указывается, что данное заключение юристы Военного министерства США оспорить не могут.

    CNN: ABŞ Ədliyyə Nazirliyi gizli şəkildə narkokartellərə qarşı hücumları təsdiqləyib

