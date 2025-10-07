CNN: Минюст США втайне одобрил нанесение ударов по наркокартелям

Министерство юстиции США составило юридическое заключение, которое оправдывает нанесение ударов по наркокартелям.

Как передает Report, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, заключение засекречено, в документе указывается, что президент США имеет право применять силу в отношении картелей, так как они "представляют непосредственную угрозу для американцев". Помимо обоснования для проведения операций, в заключении содержится расширенный список картелей, в том числе и не признанных американскими властями террористическими организациями.

По мнению экспертов в области права, подобное заключение представляет собой значительное изменение, так как фактически разрешает президенту вести открытые боевые действия против определенных групп, определяя наркоторговцев в качестве комбатантов, и ликвидировать их без правовой проверки. Исторически связанные с наркоторговлей люди классифицировались как преступники с процессуальными правами.

В Пентагоне эксперты в области права сомневаются в законности решения Минюста, вместе с тем указывается, что данное заключение юристы Военного министерства США оспорить не могут.