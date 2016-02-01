CNN: Миллиардер Сорос пожертвовал на президентскую кампанию Клинтон 6 млн. долларов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Американский миллиардер Джордж Сорос пожертвовал 6 млн. долларов на президентскую кампанию экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, лидирующей в борьбе за пост главы государства среди кандидатов-демократов. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 85-летний инвестор, являющийся одним из самых известных доноров Демократической партии, передал столь щедрый дар в поддержку кампании Клинтон еще в декабре прошлого года, однако известно об этом стало лишь сейчас после очередной публикации сведений о средствах, собранных предвыборным штабом политика. В 2008 году Сорос, состояние которого, по данным Forbes, составляет почти 25 млрд. долларов, активно поддерживал президентские амбиции тогда еще сенатора Барака Обамы.

В январе в предвыборном штабе Клинтон сообщили, что ей удалось собрать благодаря своим сторонникам более 110 млн. долларов пожертвований.

По данным местных СМИ, бывший госсекретарь тратит деньги на предвыборную агитацию едва ли не такими же темпами, как и собирает, оставляя далеко позади в этом плане всех остальных участников гонки из числа как демократов, так и республиканцев. Так, в третьем квартале прошлого года избирательный штаб Клинтон израсходовал 25,8 млн. долларов.

Тем не менее, у нее даже после этого оставались неизрасходованными почти 33 млн. долларов. С тех пор эта сумма увеличилась в разы.