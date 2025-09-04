CNN: Китай на параде продемонстрировал внушительный спектр новых вооружений

Китай в ходе военного парада Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь в Пекине продемонстрировал внушительный спектр новых видов вооружений.

Как передает Report, с такой оценкой выступила телекомпания CNN.

Как отмечается, парад стал "впечатляющей демонстрацией военной силы", и Китаю удалось показать "впечатляющий спектр новых видов вооружений, включая межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые крылатые ракеты и беспилотники".

Экс-сотрудник Пентагона Эли Рэтнер в комментарии для CNN назвал парад "мощной демонстрацией жесткой и мягкой силы Китая".