CNN: Китай на параде продемонстрировал внушительный спектр новых вооружений

    04 сентября, 2025
    Китай в ходе военного парада Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь в Пекине продемонстрировал внушительный спектр новых видов вооружений.

    Как передает Report, с такой оценкой выступила телекомпания CNN.

    Как отмечается, парад стал "впечатляющей демонстрацией военной силы", и Китаю удалось показать "впечатляющий спектр новых видов вооружений, включая межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые крылатые ракеты и беспилотники".

    Экс-сотрудник Пентагона Эли Рэтнер в комментарии для CNN назвал парад "мощной демонстрацией жесткой и мягкой силы Китая".

