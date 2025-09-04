İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 06:18
    CNN: Çin paradda bir sıra yeni güclü silahlar nümayiş etdirib

    Çin Xalq Azadlıq Ordusunun Pekində Syananmen meydanında keçirilən hərbi parad zamanı bir sıra yeni silahlar nümayiş etdirib.

    "Report"un xəbərinə görə, belə qiymətləndirmə ilə CNN teleşirkəti çıxış edib.

    Qeyd edilir ki, parad təsirli hərbi güc nümayişi idi və Çin qitələrarası ballistik raketlər, hipersəs qanadlı raketlər və pilotsuz təyyarələr də daxil olmaqla, yeni silahların təsirli çeşidini nümayiş etdirməyə müvəffəq olub.

    Pentaqonun keçmiş rəsmisi Eli Retner CNN-ə verdiyi şərhdə paradı Çinin sərt və yumşaq gücünün güclü nümayişi adlandırıb.

    Çin hərbi parad Yeni silahlar
