    CNN: Израиль готовится к возможному визиту Трампа на следующей неделе

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 05:17
    CNN: Израиль готовится к возможному визиту Трампа на следующей неделе

    Израиль готовится к возможному визиту президента США Дональда Трампа в начале следующей недели.

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на израильского чиновника.

    Сам Трамп заявил, что может отправиться на Ближний Восток 11 или 12 октября, однако не уточнил, какую именно страну или страны может посетить. Корреспондент портала Axios Барак Равид отметил, что хозяин Белого дома намерен по приглашению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить в Кнессете - парламенте еврейского государства.

    Дональд Трамп Ближний Восток Израиль

