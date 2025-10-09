ABŞ Prezidenti İsrailə səfərə hazırlaşır, Knessetdə çıxış edəcək
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2025
- 06:12
İsrail gələn həftənin əvvəlində ABŞ Prezidenti Donald Trampın mümkün səfərinə hazırlaşır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə CNN İsrail rəsmisinə istinadən məlumat yayıb.
Trampın özü Yaxın Şərqə oktyabrın 11 və ya 12-də səfər edə biləcəyini bildirsə də, hansı ölkə və ya ölkələrə səfər edə biləcəyini dəqiqləşdirməyib.
"Axios"un müxbiri Barak Ravid qeyd edib ki, Tramp İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun dəvəti ilə yəhudi dövlətinin parlamenti olan Knessetdə çıxış etmək niyyətindədir.
Ağ Evin mətbuat katibi Karolin Livittin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Donald Tramp oktyabrın 10-da illik fiziki müayinədən keçəcək və qısa müddət sonra Yaxın Şərqə yola düşəcək.
Son xəbərlər
06:12
ABŞ Prezidenti İsrailə səfərə hazırlaşır, Knessetdə çıxış edəcəkDigər ölkələr
05:51
BMT sülhməramlıların sayını azaltmaq niyyətindədirDigər ölkələr
05:13
BMT-nin Baş katibi İsrail və HƏMAS arasında sülh razılaşmasını alqışlayıbDigər ölkələr
04:43
ABŞ lideri və "HƏMAS" Türkiyəyə təşəkkür ediblərRegion
04:07
Netanyahu Qəzza razılaşmasını təsdiqləmək üçün Nazirlər Kabinetinin iclasını çağıracaqDigər ölkələr
03:15
"HƏMAS" Qəzzada atəşkəs razılaşmasını təsdiqləyibDigər ölkələr
03:06
Netanyahu bütün girovların Qəzzadan qaytarılacağına ümid etdiyini bildiribDigər ölkələr
02:58
İsrail və HƏMAS sülh planının birinci mərhələsinə dair razılaşma imzalayıbDigər
02:48