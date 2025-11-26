Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    CNN: Дрисколл может сменить Хегсета на посту главы Пентагона

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 01:39
    CNN: Дрисколл может сменить Хегсета на посту главы Пентагона

    Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл может в конечном счете сменить Пита Хегсета на посту военного министра США.

    Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN.

    По ее сведениям, "необычная роль", которая была отведена Дрисколлу в усилиях по завершению войны в Украине, вновь возродила разговоры о том, что он "в конечном счете может заменить Пита Хегсета" на посту главы Пентагона.

    Подобный вариант развития событий, по утверждению CNN, уже несколько месяцев негласно обсуждается в американской администрации.

    Отмечается, что Трамп симпатизирует Дрисколлу и регулярно интересуется его мнением о шагах по разрешению украинского кризиса. Американский лидер также зовет Дрисколла "ответственным за дроны", так как тот, в том числе курирует направление по развитию беспилотников в ВС США.

    Ранее Дрисколл посетил Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и участвовал в переговорах США и Украины в Женеве.

    

