CNN: Дрисколл может сменить Хегсета на посту главы Пентагона

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл может в конечном счете сменить Пита Хегсета на посту военного министра США.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN.

По ее сведениям, "необычная роль", которая была отведена Дрисколлу в усилиях по завершению войны в Украине, вновь возродила разговоры о том, что он "в конечном счете может заменить Пита Хегсета" на посту главы Пентагона.

Подобный вариант развития событий, по утверждению CNN, уже несколько месяцев негласно обсуждается в американской администрации.

Отмечается, что Трамп симпатизирует Дрисколлу и регулярно интересуется его мнением о шагах по разрешению украинского кризиса. Американский лидер также зовет Дрисколла "ответственным за дроны", так как тот, в том числе курирует направление по развитию беспилотников в ВС США.

Ранее Дрисколл посетил Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и участвовал в переговорах США и Украины в Женеве.