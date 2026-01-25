Гэтжи забрал чемпионский пояс UFC в легком весе

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Американец Джастин Гэтжи одолел британца Пэдди Пимблетт в бою за временный чемпионский пояс UFC в легком весе.

    Как сообщает Report, поединок прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе, штат Невада.

    Встреча прошла в рамках первого номерного турнир промоушена в 2026 году - UFC 324.

    Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Гэтжи выиграл бой единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

    Джастин превзошел соперника по количеству акцентированных ударов и несколько раз создавал возможности для финиша, нанося серьезный урон Пимблетту в течение боя. В итоге Гэтжи завоевал временный титул чемпиона в легком весе. В следующем бою ему, вероятнее всего, предстоит встреча с Илией Топурией.

    У Гэтжи теперь 27 побед и пять поражений в ММА. Пимблетт же потерпел первое поражение в UFC. Всего в ММА у него 23 победы и четыре поражения.

    UFC MMA

