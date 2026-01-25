В Сумгайыте водитель скончался за рулем автомобиля
Происшествия
- 25 января, 2026
- 10:57
В поселке Джейранбатан Сумгайыта водитель скончался за рулем автомобиля.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на автомагистрали Баку-Губа.
Согласно предварительной информации, мужчина (личность устанавливается - ред.), управлявший автомобилем Mercedes, почувствовал недомогание за рулем транспортного средства и успел съехать с проезжей части, однако спасти его жизнь не удалось.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
