    В Сумгайыте водитель скончался за рулем автомобиля

    Происшествия
    • 25 января, 2026
    • 10:57
    В Сумгайыте водитель скончался за рулем автомобиля

    В поселке Джейранбатан Сумгайыта водитель скончался за рулем автомобиля.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на автомагистрали Баку-Губа.

    Согласно предварительной информации, мужчина (личность устанавливается - ред.), управлявший автомобилем Mercedes, почувствовал недомогание за рулем транспортного средства и успел съехать с проезжей части, однако спасти его жизнь не удалось.

    На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Сумгайыт
    Sumqayıtda sürücü sükan arxasında ölüb

    Лента новостей