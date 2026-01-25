Sumqayıtda sürücü sükan arxasında ölüb
Hadisə
- 25 yanvar, 2026
- 10:32
Sumqayıtda sürücü sükan arxasında ölüb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Bakı–Quba avtomobil yolunun Ceyranbatan qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, hərəkətdə olan "Mercedese" markalı avtomobilin sürücüsünün halı anidən pisləşib və o, maşını yol kənarına çəkib. Əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Sükan arxasında sürücünün meyiti aşkarlanıb.
Hazırda hadisənin səbəbləri araşdırılır.
Son xəbərlər
11:26
Qeyri-sabit hava şəraiti Pakistanın şimalında beş nəfərin ölümünə səbəb olubDigər ölkələr
11:12
Azərbaycan millisinin üzvü: "Danimarkaya vurduğum qolu dünyasını dəyişmiş atama həsr edirəm"Futbol
10:54
Myanmadа ümumi seçkilərin son turu keçirilirDigər ölkələr
10:46
Yaponiyada qarlı və buzlu yollarda 13 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
10:32
Sumqayıtda sürücü sükan arxasında ölübHadisə
10:13
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura bu gün yekun vurulacaqKomanda
10:04
Foto
Azərbaycan Asiya Parlament Assambleyasının növbəti sessiyasında təmsil olunurMilli Məclis
10:02
Qetji yüngül çəkidə UFC-nin müvəqqəti çempionluq kəmərini qazanıbFərdi
09:43