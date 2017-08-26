CМИ: КНДР запустила несколько ракет малой дальности

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Северная Корея произвела запуск сразу нескольких ракет малой дальности.

Как передает Report, об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на военное ведомство Южной Кореи.

Запуск производился из провинции Канвондо. Сообщается, что ракеты пролетели около 250 км на северо-восток.

Южнокорейские и американские ракеты анализируют информацию о запусках. Пока не подтверждается, что среди запущенных ракет есть баллистические.