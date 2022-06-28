Cледующий саммит G7 пройдет в Хиросиме в мае 2023 года

Cледующая встреча лидеров "семерки" пройдет в Хиросиме

Cледующая встреча лидеров "семерки" пройдет в Хиросиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на саммите Группы семи (G7) в Германии о дате и месте проведения саммита в 2023 году. Так саммит G7 состоится 19-21 мая 2023 года в японском городе Хиросима.

Выбор места, как отмечали ранее в Токио, обусловлен желанием Японии продемонстрировать свою решимость играть активную роль в вопросах ядерного разоружения. Кроме того, Хиросима является избирательным округом Кисиды.

Последний раз Япония принимала саммит G7 в конце мая 2016 года в центральной префектуре Миэ. В Хиросиме тогда прошла встреча глав МИД объединения. В том же году в город прибыл Барак Обама, став первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму.

Напомним, что сегодня в Германии завершился очередной саммит G7.