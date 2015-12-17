Президент России: ИГИЛ - угроза для всех

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Россия поддерживает инициативу США по решению сирийского конфликта, в частности проект резолюции в СБ ООН.

Как сообщает Report, об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

"Мы никогда не согласимся с тем, чтобы кто-то со стороны навязывал кому-то, кто должен руководить. Это не укладывается ни в здравый смысл, не в международное право", - заявил Владимир Путин.

В.Путин выразил мнение, что США и Европа в высшей степени обеспокоены тем, что происходит в Сирии, Йемене, Ираке. "Мы будем всячески способствовать решению конфликта, чтобы оно устраивало все стороны", - добавил он.

По словам главы государства, Россия считает, что политическое решение возможно, другого способа не существует. "ИГИЛ - угроза для всех. Чем быстрее мы это сделаем [решим этот вопрос], тем лучше", - подчеркнул В.Путин.