CITIC Securities: Закрытие литиевых рудников в Китае может привести к глобальному дефициту

Другие страны
12 августа 2025 г. 06:53
Закрытие литиевых рудников в китайском городе Ичунь (провинция Цзянси) способно спровоцировать дефицит этого металла на мировом рынке.

Как передает Report, такое мнение выразили аналитики китайского инвестиционного банка CITIC Securities.

По их данным, часть местных рудников по-прежнему сталкивается с рисками несоблюдения операционных требований. Годовая производственная мощность этих предприятий оценивается в 185 тыс. тонн хлорида лития, что составляет около 12,5% от мирового предложения.

"Их полная остановка может привести к глобальному дефициту лития", - отмечается в аналитическом материале банка.

