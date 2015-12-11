Cирийская оппозиция учредила Высший комитет по переговорам

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ По итогам прошедших в Эр-Рияде переговоров антиправительственных организаций Сирии оппозиция страны учредила высший комитет по переговорам, передает Газета.Ru со ссылкой на издание The Washington Post.

В состав органа вошли 32 человека, десять из которых представляют вооруженные группировки, девять – базирующуюся в Стамбуле Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил, восемь – независимых деятелей, пять – Национальный координационный комитет.

От вооруженной оппозиции в комитет вошли делегаты от южного и северного фронтов, и по одному из исламистов «Ахрар аш-Шам» м «Джейш аль-Ислам».

Ранее сообщалось, что группировка «Ахрар аш-Шам» покинула переговоры сирийской оппозиции.