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    ​Ципрас ушел в отставку с поста премьер-министра Греции

    Экс-премьер попросил президента Греции определиться с датой выборов

    Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Алексис Ципрас сегодня, 20 августа, в телеобращении к греческому народу объявил об уходе с поста премьер-министра Греции.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, Ципрас подал в отставку, надеясь укрепить власть на внеочередных выборах после семи месяцев пребывания в должности, на которой он отстаивал интересы Греции в переговорах с международными кредиторами.

    Ципрас подал прошение об отставке президенту Прокопису Павлополосу и попросил назначить дату выборов как можно раньше.

    "Политический мандат исчерпал свои лимиты, и сейчас греческий народ должен сказать свое слово", - заявил Ципрас в телеобращении.

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