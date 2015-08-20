​Ципрас ушел в отставку с поста премьер-министра Греции

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Алексис Ципрас сегодня, 20 августа, в телеобращении к греческому народу объявил об уходе с поста премьер-министра Греции.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Ципрас подал в отставку, надеясь укрепить власть на внеочередных выборах после семи месяцев пребывания в должности, на которой он отстаивал интересы Греции в переговорах с международными кредиторами.

Ципрас подал прошение об отставке президенту Прокопису Павлополосу и попросил назначить дату выборов как можно раньше.

"Политический мандат исчерпал свои лимиты, и сейчас греческий народ должен сказать свое слово", - заявил Ципрас в телеобращении.