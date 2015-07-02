Ципрас: Банки откроются, когда будет заключено соглашение

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что на следующей неделе будет достигнуто соглашение с кредиторами, и после этого откроются банки.

"У нас будет соглашение в течение 48 часов после референдума. Банки откроются, когда будет соглашение", - сказал Ципрас в интервью телеканалу ANT1, информирует РИА "Новости".

По его словам, он готов к компромиссам.

"Я готов к уступкам, достаточно, чтобы было жизнеспособным решением. Если соглашение не обеспечит потребности в финансировании и в нем не будет, что долг является неприемлемым, мы с ним не согласимся. Мы подошли к концу переговоров, и их скрепит греческий народ", - сказал он.

Ципрас уверен, что "нет" ультиматуму кредиторов на референдуме даст больше шансов добиться более выгодного соглашения.

"Если восторжествует "да", у нас будет нежизнеспособное соглашение. Я буду уважать любой результат и начну необходимые процессы", - сказал премьер.

Он заявил, что Греция не ставит целью выйти из евро, и нет сравнения с ситуацией на Кипре.

"То, что мы делаем, это маленькая революция", - заметил он.