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    Ципрас: Банки откроются, как только будет поступать наличность из ЕЦБ

    Банки были закрыты с 29 июня на шесть рабочих дней

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что греческие банки откроются, как только возобновится их финансирование из Европейского центрального банка, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Банки были закрыты с 29 июня на шесть рабочих дней в связи с массовым снятием денег со счетов в условиях, когда ЕЦБ прекратил снабжение банков наличностью.

    "Банки откроются, как только восстановится поступление ликвидности из ЕЦБ", — сказал Ципрас в интервью греческому телевидению и радиовещанию ERT.

    Премьер заявил также, что пожилые люди не должны волноваться. "Пенсии уменьшатся, только если мы отступим", - сказал он.

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