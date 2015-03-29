ЦИК: Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по данным ЦИК Узбекистана, на 10:00 по местному времени в голосовании приняли участие 7 млн. 601,4 тыс. человек, или 36,55% зарегистрированных избирателей.

Отметим, что на пост президента претендуют кандидаты от четырех политических партий.

Основным претендентом на победу является действующий глава государства Ислам Каримов, который руководит страной уже 25 лет. Он выдвинут Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партией Узбекистана.

Народно-демократическая партия Узбекистана предлагает на этот пост председателя Центрального Совета Хатамжона Кетмонова, Демократическая партия "Миллий тикланиш" - члена фракции партии в парламенте Акмаля Саидова, Социал-демократическая партия "Адолат" - председателя исполкома партии Наримона Умарова.

За выборами наблюдают почти 80 тысяч местных и около 300 международных наблюдателей.